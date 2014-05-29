Глава Минпросвещения: школьники начнут изучать историю с первого класса

Сергей Кравцов рассказал о том, что учебная дисциплина будет предложена детям с начального этапа обучения.

Минпросвещения России намерено ввести изучение истории с первого класса школы. Соответствующее заявление сделал глава профильного ведомства Сергей Кравцов, находясь на первом Всероссийском историческом форуме "Сила в правде!", который проводится в Музее Победы в Москве. Он отметил, что преподаванию данного учебного предмета отдается отдельное пристальное внимание.

Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. Мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

Чиновник добавил, что министерство не допустит того, чтобы при изучении отечественной истории "как-то по-плохому" было отношение к народам Белоруссии или Украины. Нововведение подразумевает использование всех возможностей школьной программы. Пока что история преподается детям с пятого класса.

В Минпросвещения не видят проблем с организацией питания в школах.

Фото: Вконтакте / Министерство просвещения Российской Федерации

