В Минпросвещения не видят проблем с организацией питания в школах

В Минпросвещения не видят проблем с организацией бесплатного горячего питания в школах для начальных классов. Соответствующее заявление перед журналистами сделал глава профильного ведомства Сергей Кравцов. Такими сведениями чиновник поделился с журналистами.
Все деньги предусмотрены, в региональные бюджеты направлены, рисков мы не видим. Да, в каких-то регионах определенная паника общая была, но сейчас ситуация стабилизирована. И мы видим, что ресурсов хватает, продукты есть.
Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ
Эксперт пояснил прессе, что государственный проект и дальше будет реализован в учебных учреждениях. Ранее Андрей Турчак сообщил, что "ЕР" предлагает правительству России выделить дополнительное финансирование на сохранение качества и порций школьного питания в условиях введения западных санкций. Он заметил, что региональные поставщики жалуются на рост стоимости продуктов. Отдельные позиции выросли на 30%.
Минпросвещения РФ провело анализ свыше 300 школьных украинских учебников.
Фото: Вконтакте / Единая Россия
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все