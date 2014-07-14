В Минпросвещения не видят проблем с организацией питания в школах

Сергей Кравцов рассказал, что проблем с продуктами по стране нет.

В Минпросвещения не видят проблем с организацией бесплатного горячего питания в школах для начальных классов. Соответствующее заявление перед журналистами сделал глава профильного ведомства Сергей Кравцов. Такими сведениями чиновник поделился с журналистами.

Все деньги предусмотрены, в региональные бюджеты направлены, рисков мы не видим. Да, в каких-то регионах определенная паника общая была, но сейчас ситуация стабилизирована. И мы видим, что ресурсов хватает, продукты есть. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

Эксперт пояснил прессе, что государственный проект и дальше будет реализован в учебных учреждениях. Ранее Андрей Турчак сообщил, что "ЕР" предлагает правительству России выделить дополнительное финансирование на сохранение качества и порций школьного питания в условиях введения западных санкций. Он заметил, что региональные поставщики жалуются на рост стоимости продуктов. Отдельные позиции выросли на 30%.

Минпросвещения РФ провело анализ свыше 300 школьных украинских учебников.

Фото: Вконтакте / Единая Россия

