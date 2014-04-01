Сергей Кравцов считает учебники Украины источником политической пропаганды.

Минпросвещения РФ провело анализ свыше 300 школьных украинских учебников для начальной, основной и старей школы и учебных пособий. Глава профильного ведомства сообщил в рамках пресс-конференции на площадке "Единой России" о том, что иностранные издания искажают историю, а также нацеливают молодое поколение на ненависть по отношению к России.

Увидели, что это целенаправленная работа, …искажающая историю и историческую правду. Нацеливали детей на ненависть к России, к нашей стране. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения России

Министр напомнил о том, что вопрос о разработке новой образовательной политики на Украине возник сразу же после провозглашения независимости страны в 1991 году. В РФ полагают, что учебный процесс на территории соседнего государства был политизирован, а украинцы "создали фейковую историю".

Кравцов: в украинских учебниках истории описана подготовка детей к войне.

Фото и видео: Вконтакте / ЕДИНАЯ РОССИЯ

