Глава Минпромторга выступил за запрет вейпов

Антон Алиханов поддержал законодательную инициативу, которую ранее одобрил Минздрав.

Российское министерство по промышленности и торговли вслед за министерством по здравоохранению выступило за запрет вейпов на территории страны. Соответствующее заявление сделал глава профильного ведомства Антон Алиханов в ходе выступления на форуме "Неделя российского ритейла". Таким образом чиновник ответил на вопрос о перспективах оборота данного вида табачной продукции со стороны федерального правительства.

Наверное, регулировать запретами все на свете нельзя, но вейпы, наверное, для меня лично исключение. Я лично за тотальный запрет. Антон Алиханов, глава Минпромторга РФ

Напомним, что в январе 2025 года Минздрав уведомил общественность о том, что поддерживает инициативу по запрету оборота вейпов. В профильном ведомстве призвали кабинет министров проработать дополнительные шаги по борьбе с потреблением традиционных сигарет и нагреваемого табака в стране. Специалисты уточнили, что охрана здоровья будущего поколения - детей и подростков должна оставаться в особом приоритете. Сотрудники Минздрава пояснили, что вейпы завоевали популярность именно у данной наиболее уязвимой категории граждан. Депутаты Государственной думы подготовили пакет законопроектов о запрете на производство и ввоз в РФ вейпов и другой никотиносодержащей продукции.

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Фото: Telegram / Антон Андреевич Алиханов