Алиханов рассказал о преимуществах и применении офшорного вертолета Ми-171А3

В Москве выразили уверенность в том, что российский вертолет Ми-171А3 будет востребован отечественным топливно-энергетическим комплексом. Соответствующее заявление сделал в интервью журналистам с телеканала "Россия-24" министр по промышленности и торговле Антон Алиханов. Чиновник из федерального правительства добавил, что этот борт можно охарактеризовать как супермашина, аналогов которой сейчас нет на мировой арене. В частности, вертолет будет применяться в арктических условиях и на Дальнем Востоке.
Вертолет как раз будет очень востребован нашим топливно-энергетическим комплексом, который работает на шельфе. Это и "Газпром", и "Роснефть", и "Лукойл", и многие другие.
Антон Алиханов, глава Минпромторга РФ
Алиханов рассказал, когда планируют завершить сертификацию самолета Ил-114.
Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ
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