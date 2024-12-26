Алиханов рассказал, когда планируют завершить сертификацию самолета Ил-114

Глава Минпромторга раскрыл информацию об эксплуатации новых гражданских самолетов.

Сертификация обновленного российскогоj пассажирского регионального самолета Ил-114 завершится до конца 2025 года. Соответствующее заявление сделал в интервью журналистам с телеканала "Россия-24" министр по промышленности и торговле Антон Алиханов. Чиновник добавил, что воздушное судно уже летает в рамках проводящихся сертификационных рейсов. Эксперт отметил, что государственные контракты на поставку первых трех самолетов уже подписаны.

Мы <…> целимся пока в октябрь, то есть до конца года точно можно ожидать завершение всех сертификационных работ. Там сложные были моменты с точки зрения авиационного интерьера... в таком штабном режиме еженедельно собираемся, работаем и сняли все риски. Антон Алиханов, глава Минпромторга РФ

Пассажирский самолет Ил-114-300 представляет из себя модернизированную версия турбовинтового самолета Ил-114. Борт будет использоваться для эксплуатации на местных воздушных линиях.Проект призван заменить собой устаревшие самолеты Ан-24 и Ан-26.

Renault не исключает возвращения в Россию: мнение экспертов.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ