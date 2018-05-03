Денис Мантуров рассказал о том, что многие компании вернутся на российский рынок.

Глава Минпромторга: России придется попрощаться с рядом автопроизводителей. Такое заявление чиновник сделал на брифинге перед журналистами. Денис Мантуров подчеркнул, что некоторые иностранные производители транспортных средств уже подтвердили профильному ведомству намерения возобновить работу заводов на территории страны. Эксперт уточнил, что с основными автомобильными брендами РФ находится в диалоге.

С кем-то у нас есть четкое понимание, что они сохраняются: и производственные мощности, и поставки комплектующих. С кем-то придется попрощаться, потому что мы не можем ждать бесконечно. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Денис Мантуров рассчитывает, что в конце марта - начале апреля России удастся "прийти к общему знаменателю" с работающими компаниями. После этого кабинет министров будет формировать планы на дальнейшее развития того или иного предприятия. Речь идет не только об автопроме, но и других промышленных производствах.

Мантуров: импортозамещенный SSJ100 начнут поставлять с 2024 года.