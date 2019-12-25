Глава Минпромторга Мантуров сделал прививку от коронавируса

На первый день после введения препарата у министра поднялась температура.

Глава Минпромторга Денис Мантуров сделал прививку от коронавируса. Об этом он рассказал во время интервью ТВ-каналу НТВ.

По его словам, две недели назад он привился российским препаратом "Cпутник V". После этого в течение такого же срока он ежедневно звонил главе центра имени Гамалеи Александру Гинцбургу и сообщал о своём здоровье.

На первый день после введения препарата у Мантурова поднялась температура. При этом после инъекции министр был на ногах, а не ложился в больницу, как другие добровольцы.

Ранее мы писали, что российскую вакцину от коронавируса испытали на людях старше 70 лет.

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