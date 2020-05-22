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Глава Минобрнауки РФ рассказал об условиях выдачи образовательных кредитов

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Срок возвращения займа увеличится до 15 лет.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков рассказал об условиях выдачи образовательных кредитов. Он сделал это в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, срок погашения кредитов с государственным участием на любую сумму увеличится до 15 лет. Фальков отметил, что в новой редакции правил получения образовательного кредита будет учитываться половина ставки рефинансирования Центрального банка России, поэтому получится увеличить срок возвращения займа.

Ранее президент России Владимир Путин призвал выдавать образовательные кредиты под 3%. Сейчас средняя ставка на образовательный кредит — 8%. Глава государства подчеркнул, что в России планируют наращивать доступность бесплатного образования в ВУЗах — особенно в тех субъектах страны, где есть нехватка высококвалифицированных специалистов.

Видео: kremlin.ru

Теги: кредиты, минобрнауки, образовательные кредиты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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