Глава Минобрнауки РФ рассказал об условиях выдачи образовательных кредитов

Срок возвращения займа увеличится до 15 лет.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков рассказал об условиях выдачи образовательных кредитов. Он сделал это в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, срок погашения кредитов с государственным участием на любую сумму увеличится до 15 лет. Фальков отметил, что в новой редакции правил получения образовательного кредита будет учитываться половина ставки рефинансирования Центрального банка России, поэтому получится увеличить срок возвращения займа.

Ранее президент России Владимир Путин призвал выдавать образовательные кредиты под 3%. Сейчас средняя ставка на образовательный кредит — 8%. Глава государства подчеркнул, что в России планируют наращивать доступность бесплатного образования в ВУЗах — особенно в тех субъектах страны, где есть нехватка высококвалифицированных специалистов.

Видео: kremlin.ru