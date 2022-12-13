Глава Минобороны Швеции отметил растущую поддержку членства страны в НАТО

Пол Йонсон рассказал о стремлении страны стать членом НАТО до летнего саммита в Вильнюсе.

Шведский министр по обороне Пол Йонсон отметил "растущий импульс" в отношении членства его страны в НАТО со стороны других членов Североатлантического военного альянса. Соответствующее заявление иностранный гость сделал в рамках выступления перед СМИ в Брюсселе до начала встречи с коллегами из профильных ведомств. Эксперт привел в качестве примера поездку американского министра по обороне, шефа пентагона Ллойда Остина в Швецию. Этот визит чиновник из США совершил в северную европейскую страну несколько недель назад, приезд стал первым для руководства Пентагона в Швецию за последние 23 года.

приехал сюда прямо из Варшавы, где встретил одиннадцать моих коллег, и все страны сказали, что важно, чтобы Швеция стала членом НАТО как можно скорее и до саммита НАТО в Вильнюсе... НАТО сейчас укрепляет свое региональное планирование, и, тогда, особенно важно, чтобы Швеция могла быть интегрирована. Пол Йонсон, глава Минобороеы Швеции

Напомним, что 31 страны НАТО, кроме Венгрии и Турции еще не ратифицировали членство Швеции в альянсе. Пол Йонсон не планирует отдельную встречу с венгерским коллегой во вторник на полях саммита в Брюсселе.

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Фото и видео: YouTube / European Commission