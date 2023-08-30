Глава Минобороны РФ прибыл в Китай с официальным визитом

Он проведет ряд переговоров с военным и военно-политическим руководством страны.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Китай с официальным визитом. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Белоусов прибыл в Пекин, где проведет ряд переговоров с военным и военно-политическим руководством страны. Церемония официальной встречи российской делегации состоялась у здания Центрального военного совета КНР. Мероприятие завершилось прохождением роты почетного караула торжественным маршем.

Ранее в Минобороны сообщили, что корабли РФ и Китая выполнили стрельбы в рамках учений в Тихом океане.

Видео: Минобороны России