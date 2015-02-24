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Глава Минобороны ФРГ заявила, что для Европы "растут вызовы" из-за действий России
Сегодня, 14:34
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lesjasap

Глава Минобороны ФРГ заявила, что для Европы "растут вызовы" из-за действий России

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Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала нарастить средства, направленные не оборону страну.

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью журналистам местной медиагруппы RND сообщила, что Берлину следует больше денежных средств тратить на национальную оборону не ради того, чтобы сделать услугу Вашингтону, а для того, чтобы противостоять опасности.

Вызовы растут - с новыми технологиями, в виде гибридной угрозы, но также и на региональном уровне с учетом поведения России. ФРГ не в последнюю очередь находится в центре атак, которые могут быть связаны с Россией.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министр обороны Германии

При этом представительница правительства не стала приводить конкретных примеров, в которых Москва угрожала Берлину. Ранее заместитель российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко говорил о том, что в отношениях с ЕС дипломаты готовы сотрудничать конструктивно и прагматично. Он уточнил, что Кремль не будет идти по пути односторонних уступок и жертвовать национальными государственными интересами. 

Фото: Pixabay.com

Теги: аннегрет крамп-карренбауэр, германия, европа, минобороны, фрг
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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