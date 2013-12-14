Замглавы МИД РФ обвинил НАТО в деформировании системы безопасности Европы

Александр Грушко рассказал об угрозе сил военного альянса у российских границ.

Заместитель главы МИД РФ обвинил НАТО в деформировании системы безопасности Европы. Об этом Александр Грушко сообщил в интервью журналистам ТАСС. По мнению дипломата, вина за разрушение безопасности в европейском регионе лежит на представителям Североатлантического альянса, так как именно он приблизил военную инфраструктуру к границам России.

Мы наблюдали усиление инфраструктурного присутствия НАТО у наших жизненных центров, размещение войск и вооружений, пусть и не на постоянной основе, ротацию подразделений, увеличение количества военных учений. Все это деформировало ситуацию. Александр Грушко, замглавы МИД РФ

Чиновник напомнил, что Москва адаптировала собственную политику и военное планирование из-за действий НАТО. Сейчас сами страны альянса реализуют программу ПРО на территории Европы, создают инфраструктурные объекты в Польше и Румынии, которые должны ориентироваться на "парирование угрозы с Востока".

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Фото: Piter.tv