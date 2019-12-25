Названы самые ожидаемые фильмы в новогодние праздники

Доля российского кино в прокате в этом году составила около 50%.

Глава Министерства культуры РФ Ольга Любимова рассказала, какие фильмы россияне ждут больше всего в новогодние праздники. По ее словам, один из самых ожидаемых релизов – мультфильм "Конь Юлий и Большие скачки". Об этом пишут РИА Новости.

Премьера мультика состоится 31 декабря 2020 года. В центре сюжета говорящий конь Юлий из "Трех богатырей". Он влюбился и на этот раз все серьезно – просит руки, то есть копыта королевской кобылы по имени Звезда Востока у султана Рашида.

Сватать кобылу королевских кровей может только особа царских кровей. Юлий обращается за помощью к князю Киевскому, но получает отказ. Тогда конь похищает князя и насильно везет к султану на сватовство. На экране также появятся богатыри, которые приехали на восточные земли на скачки.

Кроме того, ожидается премьера фильма "Последний богатырь: Корень зла". Он появится в прокате 1 января 2021 года. Во второй части зрители узнают об истоках древнего зла, с которым герои столкнулись в первом фильме.

Благодаря тому, что крупные голливудские релизы из-за пандемии коронавируса перенесли на 2021-2022 гг., доля российского кино в прокате составила около 50% в этом году. По словам Любимовой, это крайне высокие цифры.

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Фото: постер мультфильма "Конь Юлий и Большие скачки"