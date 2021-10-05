Глава Минфина РФ Антон Силуанов ушел на самоизоляцию

Министр участвовал слушаниях по бюджету в Совфеде по видеоконференцсвязи.

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов ушел на самоизоляцию. Об этом стало известно в ходе слушаний о параметрах проекта федерального бюджета на следующий год и на плановый период 2023 и 2024 годов, которые проходят в Совете Федерации.

В слушаниях Силуанов участвовал в дистанционном формате - по видеоконференцсвязи.

Мы, конечно, не могли провести парламентские слушания без министра финансов, но Антон Германович сейчас находится на изоляции. Мы вас приветствуем, благодарим, что вы с нами. Желаем вам как можно быстрее поправиться, выйти из режима изоляции. Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

Напомним, 14 сентября президент России Владимир Путин из-за выявленных случаев заболевания COVID-19 в его окружении принял решение уйти на самоизоляцию. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что ПЦР-тест российского лидера показал отрицательный результат. На время карантина глава государства вернулся к режиму веб-конференций, как это было в острый режим пандемии коронавируса. 29 сентября Путин провел первую очную встречу с Эрдоганом, что стало окончанием периода самоизоляции.

Ранее мы сообщали, что Силуанов высоко оценил темпы восстановления экономики.

Видео: YouTube / Совет Федерации