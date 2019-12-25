Глава Минэнерго Турции: запуск первого реактора АЭС "Аккую" задерживается

Алпарслан Байрактар рассказал о причинах задержки в работе энергетического объекта.

Запуск первого реактора атомной электростанции "Аккую" задерживается из-за некоторых внешних причин. Соответствующее заявление сделал руководитель турецкого министерства по энергетике Алпарслан Байрактар, выступая перед журналистами на местном энергетическом саммите в Стамбуле. Среди вероятных сложностей при строительстве объекта иностранный чиновник указал на прямое и скрытое санкционное давление, задержки в логистических цепочках, проблемы с поставкой оборудования, необходимость поиска альтернативных решений, а также последствия пандемии коронавирусной инфекции. В Турции заметили, что согласно двустороннему соглашению с российским руководством, в апреле 2025 года должно было начаться производство первой линии электроэнергии, но ряд вопросов задедержал процесс.

Но при этом мы уверенно движемся вперед в этом проекте. Надеюсь, у нас все получится. Сделать первый шаг очень важно и ценно для всех нас. Благодаря этому Турция также приобретает еще и серьезные знания и опыт. Алпарслан Байрактар, глава Минэнерго Турции

Иран и Россия подпишут соглашение о строительстве новых атомных энергоблоков.

Фото: YouTube / Türkiye Madenciler Derneği