Болат Акчулаков рассказал о проведении консультаций со странами-членами по продлению работы международного формата.

Глава Минэнерго Казахстана заявил о готовности ОПЕК+ обсудить рост добычи нефти. Соответствующее заявление Болат Акчулаков сделал в рамках правительственного брифинга. Он уточнил, что на текущий момент энергетический ресурс показывает хорошую стоимость (порядка сотни долларов за баррель). Эксперт призвал смотреть по меняющейся обстановке на ценообразование, после чего совместно принимать решение о продлении или работе в другом формате.

Сейчас стоит вопрос о том, чтобы увеличить добычу, чтобы не перегреть спрос. Все-таки в постковидное время возобновился спрос, есть какие-то глобальные ситуации. Болат Акчулаков, глава Минэнерго Казахстана

Эксперт подчеркнул, что возможность продления сделки ОПЕК+ после 2022 года обсуждалась участниками международного энергетического соглашения. Казахстан напомнил о том, что срок договоренностей между странами истекает, поэтому проводятся консультации по продлению. Новое мероприятие по текущей проблеме будет проводиться ближе к вечеру 3 августа.

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Фото и видео: YouTube / СЦК - Служба центральных коммуникаций