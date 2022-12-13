Глава Минэнерго Грэнхолм: США потратит годы на восполнение стратегического резерва нефти

Эксперт объяснила, что страна купит топливо дешевле, чем продала.

Глава американского министерства по энергетике Дженнифер Грэнхолм рассказала о том, что власти США потратит годы на восполнение стратегического резерва нефти. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе своего выступления на профильных слушаниях в Сенате Конгресса США. Она напомнила местным законодателям о том, что этот резерв обмелел из-за товарных интервенций. Процесс восполнения заторможен из-за стремления Белого дома при президенте Джо Байдене закупиться более дешевым топливом, чем страна продавала. Эксперт пояснила, что цель администрации состоит в том, что клиента нефть реализовывалась по 94 доллара за каждый баррель, а приобретать планируется по 72 доллара за следующие несколько лет.

В этом году нам будет сложно воспользоваться такими низкими ценами, но мы продолжим их искать в будущем, потому что хотим сберечь доллары налогоплательщиков. Дженнифер Грэнхолм, глава Минэнерго США

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Фото и видео: YouTube / House Appropriations Committee