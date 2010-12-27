Глава Минэкономразвития рассказал об изменениях инфляции в РФ в 2020 году

О будущих прогнозах во вторник, 10 декабря, журналистам рассказал Максим Орешкин.

Глава министерства заявил, что в его ведомстве видят риски снижения инфляции в 2020 году в сравнении с базовым сценарием прогноза экономики. Вместо ожидаемых 3,8% размер инфляции планируется на уровне в 3-3,1%.

Непосредственно в начале 2020 года показатель должен опуститься до 2,5%. Министр также заявил, что отмечается негативный импульс в сфере кредитования, которое сокращает спрос потребителей. Действия по денежно-кредитной политике пока не приводят к росту активности в этой сфере. Источников инфляции в министерстве "вообще" не видят.

Отметим, что согласно основному прогнозу профильного министерства, расчитанного до 2024 года, показатель инфляции за 2019-й год будет 3,8%, а в следующем году - 3%.

Ранее Максим Орешкин раскрыл подробности встречи Путина и Лукашенко в Сочи.

Видео: