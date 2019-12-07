Орешкин раскрыл подробности встречи Путина и Лукашенко

Главы государств обсудили ряд важных вопросов.

Москва и Минск смогли сильнее сблизится по ряду вопросов после встречи Лукашенко и Путина в Сочи. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Он отметил, что главы государств обсудили вопросы сельского хозяйства, связи, таможни, регулирование нефтяного рынка, а также закупку нефти и газа. В ходе переговоров был достигнут серьезный прогресс, отметил Орешкин.

Уже с понедельника Россия и Белоруссия начнут детальную проработку указаний, полученных в ходе диалога. Следующая встреча Путина и Лукашенко намечена на 20 декабря в Санкт-Петербурге. До этого президенты и премьеры могут созвониться или провести дополнительную встречу.

Видео: YouTube / Телеканал ОНТ