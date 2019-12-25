Глава Минэкономразвития получил выговор от Мишустина после попытки взять льготный кредит

Максим Решетников отметил, что для банков такие кредиты убыточны.

Глава Минэкономразвития получил выговор после попытки взять льготный кредит. Премьер-министр России Михаил Мишустин публично отчитал Максима Решетникова из-за ситуации с кредитами под 0%, которые банки должны были выдавать бизнесу для выплаты зарплат.

Решетников рассказал, что банки слишком медленно реагируют на поручение давать данные льготные займы малому и микробизнесу. Заявление он сделал после собственного опыта. Министр представился предпринимателем и попытался взять льготный займ в двух крупных банках - в одном ему отказали, во втором сказали, что выплата будет возможна лишь в мае.

Максим Решетников отметил, что для банков такие кредиты убыточны. После этого Мишустин прервал министра.

Что значит убыточно или нет? Это поручение президента. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Глава кабмина отметил, что данная мера много раз обсуждалась и все условия "абсоютно доступны". Он поручил Решетникову наладить ежедневный мониторинг за выдачей льготных займов малым и микро- предприятиям.

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