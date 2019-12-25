Кристалина Георгиева считает, что мировая экономика держится на плаву.

Глава МВФ призвала пока не ставить крест на глобализации. Соответствующее заявление директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сделала во время выступления на круглом столе. Мероприятие проводилось в рамках весенней недели при участии Всемирного банка. Иностранцы рассмотрели вопросы, связанные с ситуацией на Украине. Чиновница призвала коллег не "покупать гроб" для мировой глобализации. Ведущая мероприятия задала вопрос о том, существует ли риск фрагментации экономической системы мира.

Мы до такой степени интегрированы, что если составить список проблем, которые ни одна страна не может решить в одиночку, то это будет очень длинный список. Должны искать пути совместной работы. Кристалина Георгиева, глава МВФ

При этом эксперт напомнила о том, что общество находится в многополярном мире, поэтому этот фактор приводит к трениям и изменениями в вопросе торговых партнерств.

Украина запросила у МВФ $5 млрд на обеспечение функционирования экономики.

Фото и видео: YouTube / IMF

