Глава МВФ призвала пока не ставить крест на глобализации. Соответствующее заявление директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сделала во время выступления на круглом столе. Мероприятие проводилось в рамках весенней недели при участии Всемирного банка. Иностранцы рассмотрели вопросы, связанные с ситуацией на Украине. Чиновница призвала коллег не "покупать гроб" для мировой глобализации. Ведущая мероприятия задала вопрос о том, существует ли риск фрагментации экономической системы мира.
Мы до такой степени интегрированы, что если составить список проблем, которые ни одна страна не может решить в одиночку, то это будет очень длинный список. Должны искать пути совместной работы.
Кристалина Георгиева, глава МВФ
При этом эксперт напомнила о том, что общество находится в многополярном мире, поэтому этот фактор приводит к трениям и изменениями в вопросе торговых партнерств.
Украина запросила у МВФ $5 млрд на обеспечение функционирования экономики.
Фото и видео: YouTube / IMF
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все