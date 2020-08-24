Глава МВД Эстонии предлагает снести советский мемориал в Таллине

Под угрозой разрушения оказались Маарьямяги и Горхолл.

Глава МВД Эстонии предлагает снести построенный в советские годы мемориал в Таллине. Март Хельме в интервью местному порталу ERR заявил, что стране следует ликвидировать здания Горхолла и комплекс Маарьямяги.

Давайте подойдем к делу прагматично, эти объекты разрушены, Горхоллу нужны десятки миллионов, Маарьямяги разваливается. С практической точки зрения приведение в порядок этих объектов неразумно. Разумнее было бы их снести Март Хельме, глава МВД Эстонии

Чиновник добавил, что считает Маарьямяги символом оккупационного периода, так как он несет в себе печать "модернизма советского времени". По словам Хельме, правительство Эстонии учтет мнение всех групп населения, включая русскоязычных граждан.

Точку равновесия придется найти. Думаю, споры в правительстве будут сложными и, наверное, иногда жаркими Март Хельме, глава МВД Эстонии

Напомним, что комплекс Маарьямяги включает в себя Площадь примирения, построенную в память о Ледовом походе Балтийского флота в 1918 году и другие объекты. В рамках операции корабли Балтики были спасены от захвата немецкими военными и доставлены в Кронштадт из Гельсингфорса. Обелиск установлен в 1960 году. Затраты на приведение памятника в норму оцениваются в 3-4 млн евро. Комплекс Горхолл создан в 1980 году к открытию летней Олимпиады.

Видео: YouTube / Volodymyr Rushchak, Jevgeni Hamsta