Прабово Субианто представил свой план по урегулированию регионального конфликта между Москвой и Киевом.

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто в ходе выступления на ежегодном форуме по региональной безопасности"Шангри-Ла диалог" в Сингапуре предложил коллегам план мирного урегулирования конфликта на Украине. Чиновник пояснил, что пункты включают в себя режим прекращения огня, формирование демилитаризованной зоны и размещение миротворцев Всемирной организации.

Второе - каждая сторона отходит на 15 км от своих текущих позиций для создания новой демилитаризованной зоны...ООН должна организовать и провести референдум на спорных территориях, чтобы объективно подтвердить волю большинства жителей. Прабово Субианто, глава Минобороны Индонезии

Эксперт не стал уточнять, что именно его страна подразумевает под такими территориями. Прабово Субианто пояснил, что Индонезия готова участвовать во всех этих процессах, а также отправке собственных военнослужащих в рамках миротворческой миссии ООН в регион. Чиновник заметил, что презентованные им меры уже показали свою эффективность в историческом процессе. В качестве примера он привел ситуацию на Корейском полуострове. Он заметил, что уже около 50 лет жители имеют "хоть какой-то мир", хотя проблема все еще нуждается в постоянном решении. По мнению главы Минобороны Индонезии, в конфликте всегда есть две версии произошедшего, поэтому Прабово Субианто призывает не возлагать ответственность или вину за ситуацию на кого-либо.

Петербургские студенты смогут учиться в лучшем техническом вузе Индонезии.

Фото и видео: YouTube / The International Institute for Strategic Studies