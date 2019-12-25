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Глава МО "Гавань" сообщила о давлении со стороны прокуратуры
Сегодня, 17:00
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nadezhda_sib

Глава МО "Гавань" сообщила о давлении со стороны прокуратуры

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Женщина считает, что в будущем будет предпринята попытка сорвать конкурс на главу местной администрации МО.

Глава муниципального образования "Гавань" в Василеостровском районе Нэлли Вавилина заявила о давлении со стороны прокуратуры. Об этом она написала на своей странице в "ВКонтакте".

Вавилина утверждает, что ведомство пытается навязать на должность главы местной администрации "Гавани" соратника главы района Эдуарда Ильина. Его имя не называется. 

Вот уже несколько дней на меня и моих коллег оказывается беспрецедентное давление. На сегодняшнем заседании нашего Совета прокурор Савенко посмел навязывать нам свои условия, в связи с чем был поставлен на место. Однако, у нас есть опасения, что нам любыми способами попытаются сорвать конкурс на главу местной администрации МО Гавань.

сообщила Вавилина [пунктуация автора сохранена].

Она привела в пример МО "Остров Декабристов". Отметим, что по решению суда там несколько депутатов потеряли свои мандаты.

Фото: Нэлли Вавилина / VK 

Теги: гавань, мо гавань, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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