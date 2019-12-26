Петербургский городской суд вернул "яблочникам" мандаты в округе №22

Пересчет голосов повторно признан незаконным.

Петербургский Горсуд поддержал решение Василеостровского районного суда, постановившего признать пересчет голосов в избирательном округе № 22 в МО "Остров Декабристов" незаконным.

После решения райсуда свои мандаты вернули Алексей Захаров и Наталия Невзорова из партии "Яблоко", а потеряли Ольга Погосян из "Единой России" и Анастасия Давыдова из ЛДПР. Погосян ранее избрали главой совета. Благодаря двум признаниям пересчета голосов незаконным, "яблочники" получили пять мандатов из десяти в муниципальном образовании "Остров Декабристов".

Ранее петербургский Горсуд признал справедливость вернувшегося к "яблочнику" из МО №7 мандата.

Фото: Piter.TV