Такэси Ивая рассказал о принятии приглашения из Вашингтона.

Руководитель министерства по иностранным делам Японии Такэси Ивая заявил на пресс-конференции местным журналистам в Токио о том, что с 19 по 23 января отправится на территорию США с рабочим визитом. Данное событие связано с участием в на инаугурацию торжественной инаугурации американского президента-республиканца Дональда Трампа. Дипломат отметил, что он воспользуется зарубежной поездкой для контактов с представителями новой администрации, а также для того, чтобы подготовить встречу мировых лидеров.

По приглашению американской стороны для того, чтобы присутствовать на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа, с 19 по 23 января я отправлюсь с визитом в США. Рассматриваем встречу с кандидатом на должность госсекретаря и другими представителями администрации. Такэси Ивая, глава МИД Японии

Напомним, что Такэси Ивая станет первым министром, представляющим Японию на инаугурации американского президента. Обычно такая роль доставалась послу Токио в Вашингтоне.

Глава МИД Японии заявил, что не знает о воровстве выделенной Киеву помощи.

Фото и видео: YouTube / 外務省 / MOFA