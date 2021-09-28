Глава МИД Вьетнама поблагодарил Россию за "Спутник V"

Буй Тхань Шон рассказал о сотрудничестве с РФ в борьбе с распространением коронавируса.

Глава внешнеполитического ведомства Вьетнама поблагодарил Россию за "Спутник V". Об этом Буй Тхань Шон заявил на совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым в Москве. Чиновник напомнил, что Ханой получил от РФ необходимые технологии для производства препаратов для профилактики коронавируса.

Вьетнам благодарен, признателен России за очень ценную и своевременную помощь Вьетнаму, особенно по вакцинам, и за то, что Россия готова передать технологию изготовления. Буй Тхань Шон, глава МИД Вьетнама

Иностранец заметил, что Россия также обеспечила Вьетнам необходимыми материалами для производства препаратов. На территории страны "Спутник V" является единственной зарубежной вакциной от ковида.

Россия и Вьетнам подтвердили намерение наращивать сотрудничество в военной сфере.

Фото и видео: МИД России