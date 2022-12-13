Петер Сийярто рассказал о падении конкурентоспособности Европы в драматических масштабах.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто объяснил ошибочность антироссийских санкций. Соответствующее заявление дипломат сделал в рамках своего выступления в местной торгово-промышленной палате. Будапешт уверен в том, что в настоящее время европейское политическое руководство приняло ошибочные меры, из-за которых теперь переплачивает в семь раз за природный газ по сравнению с американской стороной, а также в три раза в сфере электроэнергии по сравнению с Китаем. По мнению главы МИД Венгрии, такая ситуация снижает региональную конкурентоспособность в драматических масштабах.

Ведь трудно конкурировать, скажем, с американской экономикой, если мы здесь в Европе переплачиваем в семь раз за газ по сравнению с Америкой. И трудно конкурировать с китайской экономикой с тех пор, как Европа, по сравнению с Китаем, в три раза переплачивает за электроэнергию. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

В ЕС продлили ограничение на потребление газа, заявил Сийярто.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter