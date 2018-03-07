Глава МИД Украины заподозрил у Собчак шизофрению из-за Крыма

Накануне в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы" кандидат в президенты РФ Ксения Собчак поведала слушателям, что попросила у Украины разрешения приехать в Крым во время предвыборной гонки.

Накануне, 6 марта, в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщила, что попросила у Украины разрешение на посещение Крыма.

Осенью 2017 года Ксения Собчак, объявив о своем намерении побороться на выборах за пост президента РФ, заявила общественности, что считает Крым Украинским. Собчак во время прямого эфира на "Эхо Москвы" на вопрос собирается ли она во время предвыборных поездок посетить Крым, она ответила, что отправила запрос в посольство Украины.

Я направила письмо в посольство Украины. Если я поеду в Крым, то только через Украину. Если я получу разрешение на этот въезд, я поеду туда. Ксения Собчак

Вчера же вечером от главы МИД Украины Павла Климкина последовал ответ, в котором он поставил Ксении Собчак диагноз шизофрения.

Меня все о Собчак и оккупированном Крыме спрашивают, как будто других тем нет. Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым — это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории — это, конечно, политическая шизофрения Павел Климкин

Фото: скриншот Twitter/@PavloKlimkin

Видео: YouTube