Собчак попросила разрешения у Украинских властей посетить Крым

Об этом кандидат в президенты РФ сообщила в прямом эфире радио "Эхо Москвы".

Сегодня, 6 марта, кандидат на пост президента России Ксения Собчак в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщила, что попросила у Украины разрешение на посещение Крыма.

Осенью 2017 года Ксения Собчак, объявив о своем намерении побороться на выборах на пост президента РФ, заявила общественности, что считает Крым Украинским. Сегодня во время прямого эфира на "Эхо Москвы" на вопрос собирается ли она во время предвыборных поездок посетить Крым, Собчак ответила, что отправила запрос в посольство Украины.

Я направила письмо в посольство Украины. Если я поеду в Крым, то только через Украину. Если я получу разрешение на этот въезд, я поеду туда. Ксения Собчак

Фото: Instagram/Ксения Собчак