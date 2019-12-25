Дмитрий Кулеба назвал вопрос, который поднимает американский лидер перед российским политиком.

Глава МИД Украины не ожидает "прорывов" от разговора Путина и Байдена. Такое мнение в эфире местного телеканала ICTV высказал Дмитрий Кулеба. Чиновник оценил грядущий видеозвонок, который будет проведен между американским и российским лидерами. Спикер полагает, что Вашингтон в очередной раз даст сигнал Москве о том, на что готовы пойти партнеры Киева, если РФ начнет военную операцию против соседнего государства.

Я бы не ожидал завтра каких-то прорывов. Я думаю, что завтра каждая страна заявит свои, скажем так, максималистские видения и логику дальнейших действий, а потом уже будут работать разные команды над тем, как дальше будет развиваться ситуация. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Кулеба подтвердил журналистам, что по результатам переговоров между Байденом и Путиным состоится телефонное общение между американским лидером и главой государства Владимиром Зеленским. По словам руководителя украинского внешнеполитического ведомства, Киеву необходим "комплексный пакет сдерживания России". В этот перечень он предложил включить три элемента. Речь идет о политической коммуникации с Москвой, экономических ограничениях, а также системной поддержке каждой страны в сфере обороноспособности Киева. В МИД признали, что понимают тот факт, что НАТО не станет воевать за Украину. Однако Кулеба считает, что Россия также не сможет достичь с альянсом гарантий по безопасности.

Кремль увидел прямую угрозу РФ в заявлениях Зеленского о Крыме.

Фото и видео: YouTube / ICTV

