Дмитрий Кулеба раскрыл планы чиновников по возвращению полуострова.

Глава МИД Украины назвал три стратегических шага по "возвращению" Крыма. Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в интервью журналистам "Радио НВ". Чиновник пояснил, что Киев имеет стратегию по возвращению полуострова в состав Украины.

Я абсолютно убежден, что так и произойдет. Это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет прокомментировал глава МИДа

По словам Кулебы, первой задачей чиновников является удержание оккупированного Крыма на стратегической мировой повестке дня. Это позволит общественности не забывать о ситуации. Второй задачей для представителей Украины является обеспечение эффективного санкционного режима в отношении Крымского региона. Третьей задачей считается привлечение международных инструментов для давления на Россию. Дмитрий Кулеба подчеркнул, что существуют еще задачи, но стратегической целью остается возвращение полуострова на Украину.

МИД Украины раскрыл содержание "нормандского саммита" в онлайн-формате.