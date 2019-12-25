Дмитрий Кулеба рассказал о задачах Украины на видеоконференции, которая пройдет 30 апреля.

МИД Украины раскрыл содержание "нормандского саммита" в онлайн-формате. Об этом глава ведомства Дмитрий Кулеба рассказал журналистам УНИАН. Чиновник пояснил, что видеоконференция с участием представителей четырех стран состоится в четверг, 30 апреля.

Будут все четыре министра иностранных дел. Я благодарен им, что они дали согласие принять участие в мероприятии прокомментировал Дмитрий Кулеба

Чиновник рассказал, что основной целью для Украины станет оценка позитивной динамики после последней встречи, проведенной в Париже. На данный момент Киев находит положительные моменты только в ситуации с обменом пленными. Глава МИД Украины предложит разработать конкретные решения и имплементировать их в Трехстороннюю контактную группу.

Напомним, что в состав "Нормандской четверки" входит Россия, Украина, Франция и Германия. Стороны занимаются урегулированием конфликта на территории Донбасса. Ранее представители Киева не раз заявляли, что не будут вести прямого диалога с самопровозглашенными республиками. Также власти Украины не намерены закреплять в Конституции особый статус Донбасса, как этого требуют Минские соглашения.

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