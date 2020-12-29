Глава МИД России Сергей Лавров перенес коронавирус в легкой форме

У министра образовались антитела.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что перенес коронавирус в легкой форме.

У меня антитела, потому что я перенес в легкой форме коронавирусную инфекцию. Сергей Лавров, министр иностранных дел

Лавров при этом отметил, что вчера слышал, что специалисты советуют делать прививку от заболевания даже тем, кто переболел. Министр планирует посоветоваться на этот счет с врачами.

Лавров также отметил, что МИД возвращается к очному режиму работы, соблюдая все меры предосторожности.

Лавров считает интересным вопросом, откуда у ФРГ есть знания для определения "Новичка".

Видео: МИД России