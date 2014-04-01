Глава МИД РФ выступил за предоставление гарантий безопасности России, Украине и Европе

Сергей Лавров рассказал о принципе неделимости безопасности.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выступил за предоставление гарантий безопасности России, Украине и Европе. Соответствующее заявление лидер МИД РФ сделал в рамках пресс-конференции в Нью-Дели. Чиновник посещает Индию в рамках рабочего визита. Спикер напомнил об основополагающем принципе, что никакая страна не может укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств.

Мы за то, чтобы гарантии безопасности были предоставлены всем европейским странам, России в соответствии с теми документами, которые многие годы принимались в рамках ОБСЕ. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее Турция заявила, что готова выступить в качестве гаранта безопасности для Украины. Об этом на брифинге журналистам рассказал президент Реджеп Тайип Эрдоган после того, как представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано также рассказал о готовности Брюсселя изучить данный вопрос.

Лавров назвал предложенную Россией схему оплаты за газ справедливой.

Фото и видео: МИД России