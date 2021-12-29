Лавров: Россия не может удовлетвориться обещаниями в сфере безопасности

Глава МИД призвал НАТО и США действовать по принципу "пацан сказал - пацан сделал".

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил о том, что Москва не может удовлетвориться одними лишь обещаниями в сфере безопасности. Такое заявление чиновник сделал для телеканала RT. Запись интервью размещена на официальных страницах МИД РФ в социальных сетях. Сергей Лавров рассказал о том, что дипломаты будут добиваться того, чтобы США и НАТО выполнили ранее принятые на себя обязательства.

Будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие - "пацан сказал - пацан сделал". По крайней мере, "понятия" должны соблюдаться и на международном уровне. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров заметил, что РФ заинтересована в том, чтобы подробнейшим образом объяснить западным коллегам свою позицию. Чиновник с удивлением узнал от НАТО и США, что "ничего не стоят" письменные обязательства глав государств и правительств, в которых учитывается защита национальных интересов РФ. Запад не сможет уйти от разговора с РФ по поддержке компонентов неделимой безопасности и выборочно трактовать свою концепцию.

Минобороны Великобритании опубликовало карту направлений наступления России на Украину.

Фото и видео: Вконтакте / МИД России

