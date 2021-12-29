Иностранцы представили миру примерный план "атаки" РФ на Украину.

Минобороны Великобритании опубликовало карту направлений наступления России на Украину. Изображение размещено на официальном аккаунте военного ведомства Лондона в социальной сети Twitter. Пост получил название "Возможная ось вторжения президента Путина". В очередной раз иностранцы высказали предположение о том, что Москва имеет агрессивные намерения в отношении соседнего государства. Страна ссылается на новые разведывательные данные.

Россия сохраняет значительное военное присутствие, которое может привести к вторжению без предупреждения….все еще может сделать выбор в пользу предотвращения конфликта и сохранения мира. пресс-служба Минобороны Великобритании

Напомним, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигневом Рау заявил о том, что Москва считает информационным терроризмом истерику Запада о якобы грядущем "военном вторжении" РФ на Украину.

Захарова призвала главу МИД Британии доказать отсутствие планов нападения на Россию.

Фото и видео: Минобороны Британии

