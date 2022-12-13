Глава МИД КНР: попытки затормозить развитие Китая обернутся для США провалом

Цинь Ган оценил попытки Вашингтона ущемлять права Пекина в сфере экономики.

Глава китайского министерства по иностранным делам Цинь Ган объяснил журналистам в ходе официальной пресс-конференции о том, что западные попытки затормозить экономическое развитие Китая обернутся для американской стороны провалом политики. Соответствующее заявление дипломат сделал в рамках мероприятия, организованного на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей (местного парламента).

Нельзя построить собственное величие за счет ущемления других государств. <...> Попытки США затормозить развитие Китая для собственного блага приведут к провалу. Цинь Ган, глава МИД КНР

Китай заявил о планах противостоять блоковому мышлению и гегемонии.

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