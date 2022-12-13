Цинь Ган оценил важность защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

Китай заявил о планах противостоять блоковому мышлению и гегемонии, а также защищать собственную территориальную целостность и суверенитет. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами сделал китайский министр по иностранным делам Цинь Ган. Чиновник выступил на полях ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (местного парламента).

Китай будет противостоять любым формам проявления гегемонии, менталитету холодной войны и блоковому мышлению, а также защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Цинь Ган, глава МИД КНР.

МИД КНР заявил, что валюты не должны использоваться в качестве оружия для введения санкций.

Фото и видео: YouTube / Reuters