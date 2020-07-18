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Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым

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С 30 июня в Китае вступил в силу закон об обеспечении национальной безопасности Гонконга.

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым. Об этом сообщается на сайте китайского МИД.

Министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что США лишились разума и нравственности. 

США перекладывают на других свои обязательства, используют пандемию для дискредитации других стран и сваливания вины на других

Ван И , министр иностранных дел Китая

Напомним, что ранее в КНР приняли закон об обеспечении национальной безопасности Гонконга.

Ранее мы сообщали о том, что российские истребители перехватили самолет-разведчик ВВС Норвегии.

Видео:МИД России

Теги: лавров, мид кнр, сша
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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