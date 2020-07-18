С 30 июня в Китае вступил в силу закон об обеспечении национальной безопасности Гонконга.

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым. Об этом сообщается на сайте китайского МИД.

Министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что США лишились разума и нравственности.

США перекладывают на других свои обязательства, используют пандемию для дискредитации других стран и сваливания вины на других Ван И , министр иностранных дел Китая

Напомним, что ранее в КНР приняли закон об обеспечении национальной безопасности Гонконга.

Ранее мы сообщали о том, что российские истребители перехватили самолет-разведчик ВВС Норвегии.

Видео:МИД России