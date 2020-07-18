В субботу, 18 июля, стало известно о том, что глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым. Об этом сообщается на сайте китайского МИД.
Министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что США лишились разума и нравственности.
США перекладывают на других свои обязательства, используют пандемию для дискредитации других стран и сваливания вины на других
Ван И , министр иностранных дел Китая
Напомним, что ранее в КНР приняли закон об обеспечении национальной безопасности Гонконга.
Ранее мы сообщали о том, что российские истребители перехватили самолет-разведчик ВВС Норвегии.
Видео:МИД России
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