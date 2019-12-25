Глава МИД Италии предложил возобновить свободное передвижение в ЕС

Дипломаты надеются с 15 июня открыть границы для путешественников из ЕС.

Глава МИД Италии предложил возобновить свободное передвижение по Евросоюзу. Луиджи Ди Майо в интервью для местного государственного телеканала Rai 1 рассказал о своем предложении. Он считает, что в странах ЕС жителям следует разрешить перемещение с 15 июня. Важность данного решения дипломат сравнил с "Днем Д", который произошел 6 июня 1944 года. В тот день силы союзных войск высадились на территории Нормандии.

Мы работаем над тем, чтобы можно было всем вместе в Европе вновь отправиться в путь. 15 июня для туризма может стать своего рода европейским Днем Д Луиджи Ди Майо, глава МИД Италии

Эксперт отметил, что с 15 июня государственные границы открывает Германия. Страна предлагает людям возможность заниматься туризмом. Ди Майо хочет, чтобы ЕС "сделал это вместе". По словам дипломата, на данный момент вопрос прорарабывается с представителями Австрии и другими государствами.

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