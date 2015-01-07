Глава МИД Италии допустил новые санкции из-за видео из Бучи

Луиджи Ди Майо считает, что на Украине произошли военные преступления.

Глава МИД Италии допустил новые западные антироссийские санкции из-за видео из Бучи. В эфире местного телеканала Rai3 Луиджи Ди Майо уточнил, что говорит об опубликованных украинскими журналистами материалах, связанных с произошедшим на территории местного города. В министерстве обороны РФ ранее кадры охарактеризовали как "фейк-ньюс". Военные считают, что Киев подготовил провокацию, а показанное в ролике на самом деле было постановкой. В Риме заметили, что не планируют накладывать право вето на новый пятый санкционный пакет из-за "военных преступлений", которые фиксируются на Украине.

Понятно, что события в Буче, то, что мы видели в эти часы... справедливо вызывают волну возмущения, которая приведет ЕС и всех союзных партнеров к новым санкциям. Луиджи Ди Майо, глава МИД Италии

Напомним, что на кадрах в городе Буча Киевской области на дорогах лежали тела погибших жителей. Пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности для того, чтобы не попасть под колеса военной техники. В зеркале заднего вида автомобиля оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" якобы встает, когда машина проезжает мимо него.

Премьер Японии прокомментировал видео из Бучи в украинских СМИ.

Фото и видео: rai.it