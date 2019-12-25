Премьер Японии прокомментировал видео из Бучи в украинских СМИ

Фумио Кисида рассказал об осуждении действий по нанесению вреда мирному населению.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида прокомментировал видео из Бучи, распространенное по украинских СМИ. Выступление главы местного правительства транслировал телеканал NHK. Известно, что российское министерство назвало ролик из украинского города фейковым. В Токио заметили, что резко осуждают случаи причинения вреда гражданскому населению, так как это является нарушением международного права.

В мировом сообществе растет осуждение, Япония также решительно осуждает и порицает действия, представляющие проблему с гуманитарной точки зрения и являющиеся нарушением международного права. Фумио Кисида, премьер-министр Японии

Фумио Кисида не исключил возможности принятия из-за произошедшего дополнительных антироссийских санкций. В Японии отметили, что в вопросе давления на Москву будут исходить из общей ситуации во взаимодействии с мировым сообществом.

Премьер Кисида: Япония не собирается выходить из проекта "Сахалин-2".

Фото: YouTube /【公式】日テレNEWS