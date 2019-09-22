Глава МИД Ирана оценил планы переброски войск США на Ближний Восток

В интервью американскому каналу CBS глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обрушился с критикой на решение официального Вашингтона по размещению своих войск на Ближнем Востоке.
"Не думаю, что это позерство поможет", – отметил он.
Решение США было вызвано своей интерпретацией событий в Саудовской Аравии. После атаки беспилотников на заводы местной нефтегазовой госкомпании в стране были вынуждены сократить добычу нефти более чем в два раза.
Ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы из Йемена. В настоящее время против них воюют в арабской коалиции во главе с самой Саудовской Аравией. Однако в Эр-Рияде и Вашингтоне считают, что в случишемся виноват официальный Иран, где обвинения назвали ложью.
Позднее в Пентагоне объявили, что президент США Дональд Трамп подписал указ об отправке войск на Ближний Восток в рамках ответа на "агрессию Ирана".
Фото: Pixabay
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