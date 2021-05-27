Хайко Маас рассказал о необходимости новых ограничений против Минска.

Глава МИД Германии рассказал о санкциях против Белоруссии. Во время прибытия на встречу с европейскими коллегами в Лиссабон, Хайко Маас ответил на вопросы журналистов. По словам чиновника, ограничения в отношении Минска не могут быть "маленькими шагами". Он считает, что можно говорить о начале крупной и длительной спирали санкций.

Нужно посмотреть, будет ли уступка со стороны Лукашенко...Первый сигнал, который мы ожидаем, - это освобождение более 400 политзаключенных. Пока этого не произошло, в ЕС не может быть смягчения. Хайко Маас, глава МИД Германии

Эксперт призвал ЕС оперативно внедрять новые санкции против Белоруссии. Сейчас над ними активно работают представители Еврокомиссии, а также все страны-участники соглашения. В ФРГ надеются на единую ясную реакцию ЕС. Предположительно, меры воздействия коснутся экономического сектора, а также системы платежей республики. Маас уверен, что время, когда ЕС был готов к диалогу, прошло и не наступит до тех пор, пока в Белоруссии будут происходить такие вещи, как с экстренной посадкой самолета и арестом Романа Протасевича и Софьи Сапеги.

В МИД ФРГ считают "очень важной" будущую встречу Путина и Байдена для вопросов разоружения.

Видео: European Commission