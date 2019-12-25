В МИД ФРГ считают "очень важной" будущую встречу Путина и Байдена для вопросов разоружения

Хайко Маас рассказал об ожиданиях по общению между российским и американским президентами.

В МИД ФРГ считают "очень важной" будущую встречу российского лидера Владимира Путина и американского президента Джо Байдена для вопросов разоружения и других значимых мировых вопросов. Такое заявление сделал глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас во время прибытия на встречу с коллегами из Европы. Мероприятие проводится в Лиссабоне.

Мы хотим диалога c РФ. Для этого встреча президентов Путина и Байдена очень важна. Есть важные вопросы - разоружение, интеграция России в усилия по борьбе с изменением климата. Тем достаточно, в том числе конфликтных. Хайко Маас, глава МИД Германии

По мнению немецкого чиновника, Евросоюзу важно поддерживать отношения с Россией по вопросу Белоруссии. Хайко Маас надеется, что представитель Вашингтона затронет эту тему на личной встрече с главой Кремля в Швейцарии. В ФРГ не исключили введение новых санкций против Минска со стороны ЕС в будущем.

Маас заявил о "самых серьезных за 30 лет" временах в отношениях с Россией.

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