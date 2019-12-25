Глава МИД Финляндии заявил, что страна больше не получает газ из России

Пекка Хаависто рассказал,что страна рассчитывает на поставки СПГ.

Глава министерства иностранных дел Финляндии заявил, что страна больше не получает газ из России. Соответствующей информацией Пекка Хаависто поделился с европейскими журналистами, выступая во время прибытия на встречу лидеров МИД ЕС, которая проходит в Праге. Чиновник отметил, что власти Хельсинки рассчитывают получать сжиженный природный газ (СПГ).

Между Финляндией и Россией есть газопровод, движение было прервано. Газ из России в Финляндию не поступает. Мы инвестируем в СПГ-терминал, который будет готов в конце текущего года. СПГ, конечно, будет для нас решением. Пекка Хаависто, глава МИД Финляндии

Напомним, что еще в мае 2022 года компания "Газпром экспорт" приостановила энергетические поставки по контракту с финской государственной компанией Gasum, так как страна не произвела оплату газа за апрель. Финляндия также отказалась от оплаты энергоресурсов в рублях.

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