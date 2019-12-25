МИД Нидерландов: визовые ограничения ЕС не должны распространяться на всех россиян

Вопке Хукстра рассказал, какие категории туристов не должны посещать Европу.

Министерство иностранных дел Нидерландов считает, что визовые ограничения Евросоюза не должны распространяться на всех граждан России. Соответствующее заявление министр сделал во время прибытия на встречу лидером внешнеполитических ведомств ЕС, проводимой в Праге. Вопке Хукстра заметил, что новые санкционные меры затронут только тех россиян, которые приезжают в регион за покупками.

Мы думаем, что контакты между людьми важны. В первую очередь мы рассматриваем меры, которые затронут россиян, приезжающих в Европу за покупками. Вопке Хукстра, глава МИД Нидерландов

Европейский чиновник пояснил, что визовые ограничения для всех россиян "не является хорошей идеей".

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