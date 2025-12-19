Глава МИД ФРГ усомнился в готовности США напасть на Гренландию

Йоханн Вадефуль рассказал о сотрудничестве по линии НАТО с США.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль усомнился в реальной готовности вашингтонских властей при президенте-республиканце Дональде Трампе предпринять военные действия в отношении Гренландии. Соответствующее заявление немецкий чиновник сделал перед западными журналистами по результатам своей рабочей встречи в США с американским государственным секретарем Марко Рубио. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале DRM News.

У меня нет никаких оснований полагать, что это серьезно рассматривается, но я считаю, что у нас есть общий интерес в том, чтобы заниматься вопросами безопасности в Арктике, и мы будем этим заниматься. Йоханн Вадефуль, глава Минобороны ФРГ

Поднимая вопрос о планах НАТО по обеспечению безопасности в Арктике в интересах Североатлантического альянса, представитель Германии уточнил, что их разработка только началась, поэтому ничего конкретного он сказать сейчас не может. Министр выразил уверенность в том, что во время переговоров между американской и датской администрациями в Вашингтоне стороны достигнут понимания и "общих результатов". В ФРГ считают, что укрепить безопасность на территории Северной Атлантике получится только при условии, если военный блок будет работать сообща, единодушно и солидарно.

